Mulher afirma que é filha de Leonardo e deseja fazer exame DNA; entenda

A família do cantor Leonardo pode ganhar um novo membro. Segundo a colunista Fabíola Reipert, uma brasileira chamada Diane, que vive em Portugal, descobriu — por uma carta da mãe que está internada com câncer — que é filha do sertanejo.

Durante o programa "Balanço Geral", da TV Record, a jornalista falou sobre a história da mulher. "Diane é do interior do São Paulo. Hoje, ela mora em Portugal. Foi trabalhar como modelo, tem 27 anos e foi criada pela família adotiva quando nasceu".

Legenda: Atualmente, Diane vive com a família adotiva em Portugal Foto: Reprodução/TV Record

Segundo Fabíola Reipert, a mãe de Diane foi obrigada a entregar a filha para adoção pelo avô — pois eles não tinham condição de criar a criança.

Segundo a TV Foco, a mãe biológica de Diane entrou em contato recente com a filha e revelou a paternidade. Ela teria se relacionado com o cantor no passado. A jovem então tem tentado fazer um exame de DNA.

Amor de filha

A jovem de 27 anos declarou que, independentemente de quem seja o pai biológico, a família que a criou terá sempre o amor dela.

A jornalista Fabíola Reipert disse que entrou em contato com a assessoria de Leonardo. A equipe informou que o sertanejo nunca se recusou a fazer qualquer ripo de DNA. "Se chegar esse pedido, ele não vai recusar", informou a colunista no programa. .