Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Quem é Monyque Costa, filha de Leonardo que viralizou ao mostrar cuidados da fazenda do pai.

É Hit

Conheça Monyque Costa, filha de Leonardo que viralizou ao mostrar trabalho na fazenda do pai

Formada em Relações Internacionais e estudante de Agronomia, jovem aposta no agronegócio e conquista público com vídeos sobre o campo

Redação 11 de Julho de 2025
Cantor aparece em peça publicitária falando sobre oportunidade de venda

É Hit

Leonardo é processado por envolvimento em golpe milionário na venda de lotes; cantor nega

Ao todo, são cinco ações, que somadas, pedem R$ 2,9 milhões em indenizações por danos morais

Redação 09 de Março de 2025
Poliana Rocha e Leonardo estão juntos há mais de 25 anos

É Hit

Poliana Rocha revela o que Leonardo não gosta em seu corpo

A influenciadora digital respondeu perguntas de seguidores no Instagram

Redação 10 de Fevereiro de 2025
Leonardo mostra a criação de gado na fazenda Talismã

É Hit

Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, é avaliada em R$ 60 milhões

O imóvel fica em Jussara, região noroeste de Goiás

Redação 05 de Fevereiro de 2025
Leonardo será entrevista pela nora, Virgínia Fonseca

É Hit

Leonardo revela em programa de Virgínia o que comprou com primeiro cachê

O artista participou do “Sabadou”, que irá ao ar neste sábado

Redação 03 de Janeiro de 2025
João Guilherme e Tatá Werneck no Lady Night

Zoeira

João Guilherme brinca sobre situação financeiras das sobrinhas: 'Mais dinheiro na conta do que eu'

Apesar de se considerar herdeiro, o ator afirmou que não tem acesso ao dinheiro do pai

Redação 30 de Outubro de 2024
Esta é foto de captura de tela dos stories de jéssica beatriz, filha de leonardo que teve complicações após uma cirurgia plástica

Zoeira

Filha de Leonardo relata complicações após cirurgia plástica: 'Vivi um milagre de Deus'

Jéssica Beatriz Costa foi intubada duas vezes e ainda teve de receber transfusão de sangue

Redação 28 de Dezembro de 2023
Imagem do cantor Leonardo

É Hit

Leonardo não irá se pronunciar sobre mulher que alega ser sua filha, diz assessoria

A mulher tem 27 anos e se chama Diane

Redação 11 de Outubro de 2023
Foto do cantor Leonardo sorrindo em selfie

É Hit

Mulher afirma que é filha de Leonardo e deseja fazer exame DNA; entenda

Atualmente, ela mora Portugal e trabalha como modelo

Redação 10 de Outubro de 2023
João Gomes e Wesley Safadão postaram homenagens aos pais em rede social

É Hit

Dias dos Pais: João Gomes, Zé Felipe e Wesley Safadão fazem e recebem homenagens

Cantores publicaram fotos antigas em mensagens de carinho

Redação 13 de Agosto de 2023
1 2 3