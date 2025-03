O cantor Leonardo é alvo de um processo judicial envolvendo a venda de lotes e casas na cidade de Querência (MT). Conforme a página F5, do jornal Folha de São Paulo, o sertanejo foi processado por, pelo menos, 10 clientes da empresa AGX Smart Life. A imagem do sertanejo foi usada em vídeo publicitário de divulgação do empreendimento.

Algumas das ações contra o cantor e a empresa são coletivas, segundo informou o jornal paulista. Os compradores dizem que um dos projetos, lançados em 2022, está em situação irregular.

O terreno vive uma ação de reintegração de posse por parte do antigo dono. Os clientes dizem que foram vítimas de um golpe. Segundo o grupo de futuros moradores, a empresa não oferta uma previsão para algum tipo de ressarcimento ou entrega das residências.

Legenda: Terreno divulgado em peça publicitária Foto: Reprodução/Instagram

Os credores afirmam que compraram devido à credibilidade que o cantor dava para as vendas da empresa. Em um vídeo, ele dá a entender que é sócio da empresa.

"Alô, galera maravilhosa de Querência, meu Mato Grosso querido. Olha, quer fazer um bom negócio e investir bem o seu dinheiro? AGX e Leonardo! Estamos aqui em Querência com vários empreendimentos. Venha aqui conhecer", diz Leonardo em um vídeo onde está na cidade ajudando em vendas, publicado em 2022.

Ao todo, são cinco ações, que somadas, pedem chegar a R$ 2,9 milhões em indenizações por danos morais, materiais e devolução do dinheiro pago para a compra das casas e lotes.

Além de Leonardo, da AGX e do empresário Aguinaldo Anacleto, a ação é movida, ainda, contra corretores da cidade, que intermediaram as negociações. A prefeitura da cidade do interior do Mato Grosso também é alvo da ação, por autorizar os negócios.

O que diz o cantor Leonardo e a empresa?

Procurado pela página, Leonardo, por meio de assessoria de imprensa, nega que seja sócio da empresa. O cantor diz que foi apenas garoto-propaganda da empresa por um período e que já tomou providências sobre o assunto.

Já AGX nega golpe e diz que "um pequeno grupo de investidores, incentivado por um advogado que criou uma associação irregular, ingressou com ações judiciais sem embasamento, distorcendo informações sobre o projeto".