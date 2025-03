Bloco da Anitta encerra Carnaval do Rio de Janeiro com multidão e homenagem à ginástica artística

O Bloco da Anitta atraiu uma multidão ao Centro do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (8), no último fim de semana de Carnaval. Para este ano, ela apostou em um look — com direito a medalha de ouro — homenageando a ginasta brasileira Rebeca Andrade.

Pouco antes do início do evento, previsto para as 8 horas, os fãs da cantora já curtiam a folia na Avenida 1º de Março, no circuito dos megablocos do Rio. A previsão é de que o bloco dure até o fim da manhã deste sábado e supere o número de foliões de 2024, quando 800 mil pessoas estiveram na avenida.

Veja também É Hit Anitta rebate vereador que tentou proibir seu show em Curitiba: 'Jogou o voto no lixo'

A artista comanda a atração carnavalesca desde 2016, à época chamado de Bloco das Poderosas. No ano passado, ela inovou e passou a visitar várias cidades do País com "ensaios" para o Carnaval.

Ao todo, foram 12 shows lotados em capitais como Fortaleza, Recife e Brasília. A última exibição foi em Salvador, no último dia 28 de fevereiro, quando ela percorreu o circuito Barra-Olinda.

Em cada show, a cantora homenageou um esporte olímpico diferente, incluindo futebol, vôlei, esgrima, salto com vara e, agora, ginástica artística.