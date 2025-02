Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, é avaliada em R$ 60 milhões

O aniversário de 23 anos do ator João Guilherme foi comemorado no último fim de semana, na Fazenda Talismã, mas ainda segue rendendo nas redes sociais. O imóvel é do pai do artista, o cantor Leonardo, e é avaliado em R$ 60 milhões, além de ter mais de mil hectares.

A fazenda tem como principal atividade a pecuária bovina e abriga mais de 5 mil cabeças de gados, além de também ter criação de cavalos.

A propriedade, que fica em Jussara, a cerca de 220 quilômetros de Goiânia, ainda conta com uma mansão com quartos no estilo bangalô, quadras esportivas, piscina com deck de madeira e um grande lago que circunda a casa principal, onde é possível andar de moto aquática, e área de jogos. Leonardo também construiu uma igreja no imóvel, para as orações privadas na família.

A fazenda antes era pouco mostrada na internet, mas desde a chegada de Virgínia para a família, isso mudou. A influenciadora digital, casada com o cantor Zé Felipe, inclusive, gravou uma tour pelo imóvel no seu canal no YouTube, há quatro anos.

Durante o aniversário de João Guilherme, Poliana Rocha, esposa de Leonardo, chegou a tirar a placa de "proibido fotografar ou filmar" que tinha no imóvel há anos.

Tragédias na fazenda

A fazenda Talismã também já foi palco de uma tragédia. Em 2021, Newton Rodrigues Silva Passini, mais conhecido como Passim, que era assessor e amigo de infância do cantor sertanejo Leonardo, foi encontrado morto na propriedade. Ele foi atingido por disparos acidentais de arma de fogo enquanto estava na fazenda.

Em 2024, o nome do sertanejo ainda foi parar na mídia porque seis pessoas foram encontradas em condições degradantes, em situação que configura, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, a "escravidão contemporânea", na fazenda.

O imóvel também virou assunto nas páginas policiais quando um avião pousou com 400 kg de pasta-base de cocaína no local, em 2023.