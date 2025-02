João Guilherme leva amigos e a namorada, Bruna Marquezine, para aniversário na fazenda do pai

O ator João Guilherme comemorou, neste fim de semana, o aniversário de 23 anos na fazenda Talismã, de propriedade do pai, o cantor Leonardo, em Goiás. O artista levou a namorada, a atriz Bruna Marquezine, pela primeira vez ao local, além de amigos famosos, como Sasha, João Lucas e Juliano Floss.

Existia uma grande expectativa em torno do evento, já que seria a primeira interação pública e exibida nas redes sociais de Bruna e Virgínia Fonseca, cunhada de João Guilherme, mas a atriz ficou meio sumida na festa. A família do aniversariante postou dezenas de Stories de vários momentos do fim de semana, mas Bruna sempre aparecia no fundo das gravações.

Virgínia, inclusive, postou uma foto de toda a família, incluindo Poliana e Leonardo, mas novamente Bruna não apareceu, e a ausência foi sentida. “Cara, a Bruna deve ser insuportável”, escreveu uma pessoa. “Poliana tirou a placa do proibido filmar, e a Bruna aderiu à placa para ela”, disse outra.

Uma das cachorrinhas da atriz, no entanto, fez sucesso: Chihiro apareceu em vários Stories e encantou Zé Felipe e Virgínia.

Um dos momentos fofos da festa foi o discurso de Zé Felipe para o irmão. O cantor apontou as diferenças entre eles, mas destacou o amor e o orgulho que sente por João Guilherme.

Vídeo polêmico

Um momento polêmico que também viralizou foi quando Virgínia publicou um vídeo ao lado de Jessica Kalossi, namorada de Monyque da Costa; da ex-BBB Hariany Almeida, namorada de Matheus Vargas; Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo, e de Jéssica Costa, filha de Leonardo, dizendo que elas “estavam só fofocando” durante o aniversário.

Virgínia acabou sendo criticada, pois os usuários do X acreditaram que elas estavam falando mal de Marquezine. “Virgínia nem gosta de Hariany, mas se junta para falar da maioral Bruna”, disse uma pessoa. “Virgínia não suporta que Bruna é a nora mais famosa”, disse outra.

Segundo aniversário

No domingo (2), ainda aconteceu o aniversário de Noah, filho de Jéssica Costa na fazenda. A criança é fruto do relacionamento dela com o ator Sandro Pedroso. O fim de semana em família encerrou com uma noite de sushi, ainda para comemorar o aniversário de João Guilherme.

