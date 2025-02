Gracyanne Barbosa foi a escolhida do público para ficar no Quarto Secreto do BBB 25, na noite dessa terça-feira (4). Ela teve a irmã, Giovanna Jacobina, eliminada do programa e poderá ver, de dentro do cômodo, as conversas entre os participantes que continuam na casa. A sister vai voltar para o confinamento, mas os demais participantes ainda não estão cientes da dinâmica.

Com informações privilegiadas da casa e alguns benefícios, Gracyanne poderá saber o que pensam os aliados e até mesmo confrontar os adversários dentro do programa. Segundo o próprio BBB, a sister voltará ao confinamento com imunidade e acesso ao grupo VIP. O dia do retorno não foi informado.

Como foi a noite de Gracyanne no Quarto Secreto?

Após a saída da casa, Gracyanne ouviu alguns elogios dos brothers. "O nome dela: Gracyanne. Vem de graça, de graciosa!", afirmou Vinicius. Camilla, aliada da sister, também fez comentários positivos: "Falei para ela ontem, queria ter tido mais 30 segundos para falar de você. Te resumir pra mim é muito difícil. Eu com a Gracyanne foi amor à primeira vista", disse ela, levando a dançarina às lágrimas.

Quem também resolveu defender Gra foi Aline, que até questionou os últimos acontecimentos da casa ao lado de Diogo. O ator opinou que a sister teria mentido e, portanto, isso teria causado a eliminação.

"Acho que você pode ter interpretado isso de forma errada. Independente de como tenha sido, você pode não ter gostado de algumas coisas que as meninas falaram, mas o posicionamento delas foi muito claro", disse Aline.

A sister, inclusive, criticou Diogo mais uma vez. Ao ver o ator conversando com Aline, Gracyanne opinou sobre o tratamento que ele tem dado à sister: "Que homem de b**ta", disse. "Eu tô muito acostumada a ser bem tratada mesmo, né, Marcelo Pires [Belo]?", questionou.

Além disso, Gracyanne ainda ganhou um Queridômetro só para ela dentro do Quarto Secreto. Assim, marcou Diogo com um emoji de vômito e Vilma com um de mentiroso. Logo depois, colocou um coração partido em Gabriel e Maike, mas removeu em seguida, e ainda deu coração para Camilla e Thamiris.

