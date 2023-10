Leonardo não irá se pronunciar sobre mulher que alega ser sua filha, diz assessoria

A jornalista Fabíola Reipert divulgou, na segunda-feira (9), que uma mulher de 27 anos, chamada Diane, pediu exame de DNA para comprovar que é filha do cantor Leonardo. À Quem, a assessora de imprensa do artista, Ede Cury, disse que o cantor não irá se manifestar cantor sobre o assunto neste momento.

Ainda segundo a Quem, apesar das alegações de Diane, Leonardo ainda não recebeu notificação judicial sobre pedido de teste de DNA para comprovar a paternidade.

Conforme uma reportagem da Record TV, Diane mora em Portugal. Ela nasceu no Interior de São Paulo e atualmente é modelo na Europa.

Diane revelou ter sido adotado por uma família. No entanto, recentemente, sua mãe biológica, que está com câncer terminal, entrou em contato para revelar a identidade de seu verdadeiro pai.

A mulher também disse que desde então tem tentado contato com Leonardo pelas redes sociais, mas alega ter sido bloqueada no perfil oficial do artista. Diane ainda diz que enviou uma mensagem ao cantor por meio de pessoas próximas, mas não teve resposta.