Gabriel Diniz vai ter álbum lançado feito com inteligência artificial, anuncia pai de cantor

Gabriel Diniz, um dos nomes mais irreverentes do forró, terá um álbum lançando com uso de tecnologia de Inteligência Artificial (I.A). O anúncio da nova produção musical do forrozeiro foi feito nas redes sociais por Cizinato Diniz, pai do cantor.

O álbum intitulado "Não é, Mas Poderia Ser" está previsto para ser lançado em 18 de outubro.

Escute versão de 'Novinha Veneno':

Gabriel Diniz morreu em um acidente aéreo , em 2019. Ele estava em um avião de pequeno porte com três pessoas a bordo, quando a aeronave caiu de bico em um mangue localizado no povoado Porto do Mato, em Estância (SE)

“O Gabriel foi um gigante pioneiro ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores! Agora, com o avanço da Inteligência Artificial, não poderia ser diferente!”, escreveu o pai de Gabriel ao anunciar a novidade.

Cizinato divulgou ainda a música "Novinha Veneno" — composta por Andson Mendonça — que usa a voz de Gabriel Diniz recriada por inteligência artificial.

Críticas

Entre os fãs dos cantores, alguns acharam o álbum um presente ao público. Já outros criticaram a forma de trabalhar com a voz de alguém que já morreu.

"Sei que para os fãs isso vai ser algo incrível até demais, mas fico me perguntado até aonde vai à cobiça do ser humano trazer a voz de alguém que já não está entre nós pra ganhar dinheiro", declarou um perfil no Instagram.

Já outro fã escreveu: "Aguardo ansiosamente. Matando a saudade do GD".