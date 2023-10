Avião de Ana Castela tem forte turbulência e cantora desabafa: 'fiquei com muito medo'

Ana Castela, de 19 anos, fez um desabafo nas redes sociais. No último domingo (8), a artista compartilhou com os fãs o susto vivido por ela quando voltava de um show no Rio Grande do Sul.

Segundo Ana, o avião em que estava enfrentou muitas turbulências, levando a cantora em determinado momento a temer por sua vida.

"Olha minha situação, gente. Eu nunca mostrei isso para vocês, mas hoje o avião balançou muito, ainda bem que os pilotos são 'tops' e Jesus, também. E o tempo tava muito feio, e eu fiquei com muito medo, gente. Eu só sabia orar dentro daquele avião, mas agora eu estou aqui embaixo, com minha irmã e meu pai", contou.

Legenda: Cantora compartilhou nos stories o momento de aflição Foto: Reprodução/Instagram

Veja também

Término com Gustavo Mioto

Em setembro, Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o fim do namoro. Dias depois, quando indagada se sente incômodo quando os fãs pedem a volta dos dois, ela disse: “Não me incomoda não, eu e o Gustavo fomos um casal muito bonito. Então é normal o pessoal querer que a gente volte”, declarou.

Apesar de não estar acostumado a expor a vida pessoal, Gustavo Mioto abriu o jogo no podcast Venus e disse que o trabalho atrapalhou o relacionamento.

“Em uma relação, a gente tem que sentar e conversar. Infelizmente a gente tem duas agendas difíceis e não adianta ficar pelo WhatsApp conversando sobre coisas sérias assim. Então a gente demorou uns dias para chegar num acordo, mas não teve briga, não teve discussões”, garantiu.