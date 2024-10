João Guilherme brinca sobre situação financeiras das sobrinhas: 'Mais dinheiro na conta do que eu'

O ator João Guilherme participou do “Lady Night”, exibido nessa terça-feira (29), e respondeu às perguntas capciosas de Tatá Werneck. Primeiro, a apresentadora questionou se ele é herdeiro, já que o artista é filho do cantor Leonardo.

Ele admitiu que sim, mas surpreendeu ao revelar que não usufrui do dinheiro do pai. “Só que não tenho acesso a um tostão do meu pai. O último presente que ele me deu foi um boné quando eu tinha 11 anos”.

João Guilherme ainda brincou ao dizer que suas sobrinhas, Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virgínia e Zé Felipe, têm melhor condição financeira que ele: "Eu posso pedir para uma sobrinha minha, a Maria Alice, Maria Flor... São 4 sobrinhas Marias e todas elas já têm mais dinheiro na conta do que eu".

O artista ainda revelou quando percebeu que era filho de um famoso: “Eu fui me aproximar do meu pai e entender essa realidade eu tinha ali uns 7,8,9 anos. Ele mora em outro estado, para minha mãe confiar e largar uma criança na mão do Leonardo…”.

Irmãos de João Guilherme

João não perdeu a piada e ainda brincou sobre o pai ter filhos com muitas mulheres: “O quanto de filhos sem nota fiscal que não deve ter por aí, né?”.

Leonardo tem, ao todo, seis filhos, de seis mulheres diferentes: Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas, Pedro Leonardo, João Guilherme e Zé Felipe.