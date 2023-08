Dias dos Pais: João Gomes, Zé Felipe e Wesley Safadão fazem e recebem homenagens

Cantores de forró e sertanejo celebram nas redes sociais o Dia dos Pais, neste domingo (13). Com textos e fotos de carinho com os genitores, nomes como João Gomes, Wesley Safadão e Xand Avião foram algumas das vozes que receberam mensagens dos fãs e dedicaram textos em diferentes posts.

João Gomes

Legenda: João Gomes postou foto ao lado do pai e um desenho dele carregando o futuro filho Foto: Reprodução/instagram

O papai do ano do mundo forró usou o Instagram para publicar uma poesia dedicada ao primeiro herdeiro — ainda em gestação. O pequeno Jorge, fruto de relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle, ganhou versos do pai no Instagram.

João Gomes Cantor "Nesse dia de hoje eu ainda te espero Não sei como será seu sorriso Sua voz, seu cabelo Não sei como será ficar longe de vc depois que vc chegar… porque Eu já me sinto todo seu, Jorge Sinto que eu te amo mais do que nunca amei mais alguém Eu sinto saudades de cantar pra você na barriga de sua mãe. Você um dia vai está na palma da minha mão… E esse amor tão grande por vc já não cabe no meu coração… Um feliz dia dos pais a todos os papais por aqui."

Em postagem nos stories, João Gomes ainda escreveu uma dedicatória ao pai, o barbeiro Fábio Valério. "Feliz dia dos pais. Grande herói! Eu te amo".

Xand Avião

Legenda: Publicação de Enzo Temoteo ao pai Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Xand Avião ganhou homenagem do filho Enzo Temoteo no Instagram. Fora do Brasil, em viagem com Isabele Temoteo, o forrozeiro curte dias de folga.

"Feliz dia dos pais para o melhor pai do mundo", escreveu o filho do cantor Xand Avião em publicação na rede social.

Wesley Safadão

Legenda: Wesley Safadão ao lado do pai Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Wesley Safadão usou o Instagram para homenagear o pai, Wellington Silva. O cearense falou sobre ter o genitor como inspiração na vida.

Wesley Safadão Cantor Sua bondade, alegria e honestidade são uma inspiração para mim. Te amo muito meu pai. Feliz dia dos pais

Os filhos de Wesley também o homenagearam através das redes sociais de Thyane Dantas. Yhudy, Ysis e Dom fizeram vídeos falando sobre o que admiram no pai e sobre o que gostam de fazer na companhia do forrozeiro.

Leonardo e Zé Felipe

Legenda: Zé Felipe ao lado do pai na infância Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe fez homenagem ao pai, o cantor Leonardo, com fotos da infância ao lado do sertanejo. Ele também falou da relação com as filhas em "textão" publicado no Instagram.

Zé Felipe Cantor Gato, lembrar de você faz meu coração sorrir. Obrigado por tudo. Você é minha inspiração e meu porto seguro. Ser pai me ensinou muitas coisas mas a principal delas é ter o maior amor do mundo bem diante de nós. Ver o amor em tudo nos nossos filhos. Minhas Marias são minha vida, me vejo assim nos seus olhos. Te amo PAI! Feliz Dia! Feliz Dia Dos Pais a todos os pais do Brasil e mundo