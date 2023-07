João Gomes revela que foi ajudado por padre cearense em momento díficil: 'tenho gratidão'

Quem acompanha o cantor João Gomes nas redes sociais já deve ter visto a relação de amizade dele com o padre cearense Maciel de Sousa. Em shows realizados no Ceará, o sacerdote sempre está presente no camarim do pernambucano. Em entrevista exclusiva à coluna, realizada no Fortal, o forrozeiro falou que o religioso o ajudou em um momento difícil da vida.

"Tenho essa gratidão. No momento difícil da minha ele foi me buscar no hotel, me levou à igreja. E, hoje, é essa pessoa na minha vida que é importantíssima", relatou o cantor.

Assista à entrevista:

Na entrevista, nos bastidores do Camarote Mucuripe, o cantor falou de questionamos se o padre já foi convocado para realizar o batizado do primeiro herdeiro do cantor. "Padre Maciel tá em todas. Ele tá andando mais em festa do que eu", respondeu o pernambucano.

Padre realizou bênção em encontro com Ary Mirelle

Legenda: Padre realizou benção em Ary Mirelle Foto: Reprodução/Instagram

Em julho deste ano, o padre Maciel de Sousa encontrou João Gomes e a influenciadora Ary Mirelly. Em evento junino realizado em Maracanaú, o casal recebeu as bençãos do religioso pela gestação do primeiro filho.

"Poder abençoá-los, conviver com eles, conversar, resenhar, foi algo que não poderia supor que um dia pudesse vir a viver: de fato, Deus faz, Deus junta", escreveu padre Maciel em postagem no Instagram.

João Gomes chegou a publicar um vídeo onde o padre faz o sinal da cruz na testa de Ary Mirelle e diz: "Sem dúvida nenhuma vai ser uma boa mamãe".