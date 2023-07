João Gomes canta pela primeira vez no Fortal e fala sobre paixão por público cearense; assista

O cantor pernambucano João Gomes, nome conhecido nacionalmente pelo repertório voltado ao piseiro, participou pela primeira vez do Fortal. Na noite de domingo (23), ele foi atração do Camarote Mucuripe. Em entrevista exclusiva à coluna, o forrozeiro falou sobre como conheceu o evento.

"Eu tive esse contato com o Fortal quando comecei a cantar. Depois que voltou da pandemia, ano passado, eu fiquei: 'caraca que curioso. Um Carnaval fora de época'. Eu falo isso, porque eu não tinha muito contato com festas", explicou João Gomes.

Assista à entrevista:

O pernambucano explicou que conhecia poucas festas antes de se tornar um cantor com carreira nacional. "Eu sabia um raio de festas entre a festa de Jacó, que aconteceu, que a missa do Vaqueiro em Serrita (PE), agora em julho. Sabia também da festa de Petrolina (PE), de Juazeiro (BA), um fazia o Carnaval e outro o São João. E sabia que em Salvador existia um grande Carnaval, mas não sabia daqui, do Fortal".

João Gomes Cantor Fortaleza respira o forró, respira essa música mais balançada que a gente gosta de dançar junto. Então é isso, agradeço por estar aqui hoje, agradeço mais ainda por vocês terem vindo aqui

Preparativos para chá revelação

Ao lado de Ary Mirelle, o cantor João Gomes prepara ao público o anúncio do sexo do primeiro herdeiro.

Nas últimas semanas, quem acompanhou o casal nas redes sociais encontrou imagens dos preparativos do chá revelação. Ary mostrou a chegada dos convites dos familiares e lembrancinhas.