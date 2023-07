Último dia de edição histórica do Fortal 2023 é marcado por grandes nomes do axé; veja fotos

A última noite de Fortal 2023 levantou os foliões, neste domingo (23), ao som de grandes nomes do axé. Bell Marques, Ivete Sangalo e Durval Lélys encerram a festa no último dia da tradicional micareta.

Pela quarta noite seguida, o veterano Bell Marques animou os foliões no comando do bloco Siriguella que abriu a noite. Com um pouco de atraso, iniciando por volta de 20h45, Bell embalou os fãs com os grandes hits da banda.

O publicitário Jessé Estevam, 36, está em seu quarto ano de Fortal. "Hoje é dia de Ivete, então é dia de curtir muito, aproveitar. Se pudesse, se tivesse mais dias de Fortal, a gente ainda aproveitaria mais. O cansaço não importa. O Fortal é um lugar de muitos encontros. Você revê amigos do carnaval de Salvador, encontra gente de outros estados aqui. É lindo", disse.

Legenda: Jesse Estevam, de Manaus, curte o Fortal pela quarta vez Foto: Thiago Gadelha

Ivete Sangalo comanda o bloco Village neste domingo (23). Antes de entrar no corredor da folia, Veveta recebeu Xand Avião no camarim. A cantora baiana começou a festa ao som dos hits "Poeira" e "Sorte Grande". Ivete também relembrou os momentos de Banda Eva e cantou a música "Minha Pequena Eva".

Xand Avião e a esposa Isabele Temoteo curtiram o bloco Village em cima do trio elétrico.

Veja fotos da última noite de Fortal

Legenda: Fãs curtem bloco Siriguella no Fortal neste domingo (23) Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Foliões curtem a última noite de Fortal no bloco Siriguella Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Pela quarta noite seguida, Bell Marques se apresenta no Fortal 2023 Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Bloco Sirirguella abriu a última noite do Fortal 2023 Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Ivete Sangalo anima foliões na segunda noite seguida de Fortal Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Ivete manda beijos para foliões do bloco Village Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Xand Avião e a esposa Isabele Temoteo curtiram o bloco Village em cima do trio elétrico Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Foliões curtem última noite de Fortal 2023 no bloco Village Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Casal de namoradas curte o Fortal juntas pela primeira vez no bloco Village Foto: Thiago Gadelha