Prêmio Multishow 2023: conheça categorias, artistas indicados e saiba como votar

Estão abertas as votações dos finalistas da 30ª edição do Prêmio Multishow 2023, que acontece no dia 7 de novembro. O público poderá escolher os favoritos nas categorias "Clipe TVZ do Ano", "Show do Ano"," Voz do Ano", "Hit do Ano" e "Categoria Brasil".

O evento acontece na Arena Jeunesse, no Rio de Janeiro. O público poderá acompanhar a premiação em transmissão simultânea na TV Globo e Globoplay — aberta para não-assinantes — além de conteúdos exclusivos no site do evento.

Nas categorias "Clipe TVZ do Ano", "Show do Ano" e "Voz do Ano" as votações estão abertas até o dia 5 de novembro. Já na categoria "Hit do Ano", os fãs poderão votar até dia 7.

30 anos de premiação

O Prêmio Multishow chega a 30ª edição neste ano. Para comandar a edição de três décadas, a organização convidou Ludmilla, que já esteve no palco recebendo prêmios; Tata Werneck, que apresentará pela sétima vez; e Tadeu Schmidt, que terá estreia na cerimônia.

Veja indicados ao Prêmio Multishow 2023:

Clipe TVZ do Ano

Funk Rave, de Anitta

Pilantra, de Anitta e Jão

Campo de morango, de Luísa Sonza

Conexões de máfia, de Matuê e Rich the Kid

Fé nas malucas, de Iza e MC Carol

Tá Ok, de Dennis e Kevin O Chris

Hit do Ano

Zona de perigo, de Leo Santana

Posturado e calmo, de Leo Santana

Chico, Luísa Sonza

Erro gostoso, de Simone Mendes

Nosso quadro, de Ana Castela

Tá Ok, de Dennis e Kevin O Chris

Show do ano

Ludmilla, com os shows Numanice e a apresentação no Rock in Rio 2022

BaianaSystem e Olodum, com OlodumBaiana

BK' com ICARUS

Marisa Monte com a turnê Portas

Titãs com a turnê Titãs Reencontro

Voz do ano

Gloria Groove

Iza

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marina Sena

Categorias que são votadas apenas pelos membros da Academia do Prêmio Multishow:

Axé e Pagodão do Ano

Ivete Sangalo, com Cria da Ivete

Àttooxxá feat Liniker, com Dejavú

Oh Polêmico, com Pitbull Enraivado

Leo Santana, com Posturado e Calmo

A Dama, com Soca Fofo

Leo Santana, com Zona de Perigo

Pop do Ano

Pabllo Vittar e Gloria Groove, com A Meia Noite

Iza e Mc Carol, com Fé Nas Maluca

Jão, com Me Lambe

Jão e Anitta, com Pilantra

Ludmilla, com Sintomas do Prazer

Marina Sena, com Tudo Pra Amar Você

MPB do ano

Gilsons, Rachel Reis e Mulu, com Bateu

Gilson e Lagum, com Céu Rosé

Luísa Sonza, com Chico

Rubel e Xande de Pilares, com Grão de Areia,

Elza Soares, com No Tempo da Intolerância

Vanessa, com Vem Doce

Hip Hop do ano

Vulgo Fk, MC PH, Veigh e Pedro Lotto, com Ballena

Matuê feat e Rich The Kid, com Conexões de Máfia

Wiu, com Coração de Gelo

Kayblack, Baco Exu do Blues e Marquinho do Beat, com Melhor Só

Veigh, BVGA Beatz e Prod Malax, com Novo Balanço

Djonga, Sarah Guedes e Rapaz do Dread, com Penumbra

Cristã do ano

Maria Marçal, com Deixa

Maria Marçal, com Deserto

Kleber de Lucas e Caetano Veloso, com Deus Cuida de Mim

Gabriela Rocha, com Me Atraiu

Clovis e Ton Carfi, com Ninguém Explica Deus

Sarah Beatriz, com Todavia Me Alegrarei

Brega e Arrocha do Ano

Avine Vinny e Nattan, com Anota Aí

Thales Lessa e Nadson o Ferinha, com Cadê Seu Namorado Moça?

DIlsinho, Nadson o Ferinha e Rafinha RSQ, com Duas

Como votar no Prêmio Multishow 2023

Para participar da votação, o interessado precisa ter uma conta Globo. Caso não tenha, basta fazer um cadastro rápido e gratuito.

O segundo passo é fornecer um número de telefone. Em seguida, enviar o número SMS que chegará com um código, que precisa ser informado como validação. Em seguida, informar um CPF para poder votar.