Belo volta a cantar no Soweto após briga judicial com Denilson

O cantor Belo voltou a se apresentar com a banda Soweto. No domingo (5), o grupo de pagode foi uma das atrações do “Domingão com Huck”.

Nos anos 2000, o marido de Gracyanne Barbosa deixou a banda para seguir carreira solo e acabou iniciando uma batalha judicial com o ex-jogador Denilson, que havia comprado os direitos comerciais do grupo de pagode.

Em agosto desse ano, eles anunciam um acordo após dívida que durava 22 anos. Apesar de não terem divulgado valores, a dívida de Belo era de R$ 6 milhões em 2000.

No “Domingão com Huck”, o cantor anunciou que seu retorno ao grupo é para fazer uma série de shows no Brasil em comemoração aos 30 anos da banda.

“Eu tinha que fazer essa comemoração. O pagode hoje em dia é pautado nessa coisa dos anos 90, né? O 90 foi uma sensação de grupos que estouraram e trouxeram muitas músicas e eu acho que tinha que fazer essa celebração. Vamos rodar o Brasil inteiro. São 30 shows. Vamos fazer todas as capitais”, explicou o artista.

No Instagram, Belo disse aos seguidores que os detalhes da turnê serão divulgados “em breve”.