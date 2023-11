Cantor Rafael Almeida, filho de Solange Almeida, pede em namoro atriz Sophia Valverde; assista

O cantor Rafael Almeida, 24, filho da cantora Solange Almeida, divulgou vídeo do pedido de namoro que fez para Sophia Valverde, 18. A atriz foi surpreendida enquanto cuidava das unhas, na sexta-feira (3).

Em postagem no Instagram, Rafa relatou como se deu o pedido de namoro. "Ontem foi um dia muito especial, não tinha momento melhor pra eu te pedir em namoro na frente dos seus avós, da sua mãe, do seu amigo… obrigado por me entregar seu coração, tô entregando por inteiro o meu!".

Assista pedido de namoro:

Na publicação, o jovem cantor ainda revelou como começou o relacionamento. "Eu tive que escrever um texto, porque se eu falasse palavras soltas agora, ficaria um pouco confuso e eu não expressaria tudo o que eu sinto. Então lá vai… tudo começou com uma “ reação” minha no seu Story… e você reagiu de volta… 'duas vezes' (risos)".

Namoro começou no momento certo, explicou cantor

Rafael Almeida também revelou que estava vivendo um momento ruim quando conheceu a atriz e que ela fez bem para seu estado emocional.

"Eu acredito que Deus sempre coloca pessoas nas nossas vidas por um propósito muito grande, e ele me botou na sua vida e você na minha, você chegou num momento em que eu não me reconhecia mais, estava perdido, sem direção, triste, numa fase ruim… Foi tudo muito rápido, e aí quando eu vi seu sorriso e você de perto, eu senti luz e paz, senti um frio na barriga que até me assustei", escreveu o cantor.

Por fim, ele falou sobre como será o relacionamento com a atriz.

Rafael Almeida Cantor e compositor Eu quero que você saiba que eu vou estar aqui sempre que você precisar, e até quando não precisar. Tudo é tão real … nunca tive algo igual ou parecido com o que temos, é algo único, nosso. Vão ter dias perfeitos e dias difíceis, e quando acontecer esses dias difíceis lembra que… eu Vou ser o seu chão, o seu ar, seu conforto, sua proteção, seu calor em dias frios, vou ser seu… quer namorar comigo?

A cantora Solange Almeida viu a postagem e deixou comentário ao novo casal. "Assim meu coração não aguenta!!! Que lindos. Muito feliz por vocês. Contem comigo sempre".