Simone Mendes revela local de gravação de DVD em Fortaleza; saiba onde é

A cantora Simone Mendes revelou o local onde será gravado o segundo DVD da carreira solo. No Instagram, na tarde desta quarta-feira (1º), ele publicou as informações da produção audiovisual "Cantando Sua História".

O novo projeto da cantora sertaneja será filmado no Colosso, espaço de eventos localizado em Fortaleza (CE).

"Por trás de cada música cantada, existe uma história de inspiração. Por trás de cada história, há milhares de sentimentos e emoções. Após ouvir inúmeras histórias e me emocionar com cada uma delas, decidi gravar um projeto especial. Um projeto que representasse as histórias e os sentimentos vividos por milhares de pessoas. Para isso, escolhi minha amada Fortaleza, no Ceará, terra que sempre me acolheu, para dar mais um passo importante na minha trajetória", publicou Simone Mendes.

Amor pelo Ceará

A relação de amor da cantora sertaneja com Ceará é antiga. Nos anos 2000, Simone morou no estado com a irmã, a cantora Simaria. Juntas, elas dividiram palco com o cantor Binha Cardoso. O trio fez sucesso na banda Forró do Muído.

A cantora é casada com o cearense Kaká Diniz. Do relacionamento do casal, eles tiveram o primeiro filho em Fortaleza — o pequeno Henry, atualmente com 9 anos.

Simone mantém ainda casas no Ceará. Em momentos de folga, ela curte momentos com a família em um condomínio no município de Eusébio (CE), na Região Metropolitana de Fortaleza.