Walkyria Santos fala sobre amizade com Taty Girl, filho cantor de trap e novo DVD

Em passagem por Fortaleza (CE), no "Baú da Taty Girl", a cantora Walkyria Santos conversou com a coluna sobre o atual momento da carreira. Ela comentou ainda sobre a entrada do filho no universo do trap e a gravação de um novo EP audiovisual na capital cearense.

No bate-papo, Walkyria Santos explicou ainda sobre a amizade com Taty Girl. Nas últimas semanas, elas viajaram juntas para Gramado (RS), Campos do Jordão (SP) e São Paulo (SP).

"Temos afinidades. Acho engraçado que as pessoas se espantam com a nossa amizade. A gente descobriu que a gente tem muita coisa em comum: as batalhas, relacionamento, filho, família e a música", explicou Wal, assim chamada pelos fãs.

Filho cantor de trap

Legenda: Bruno Santos já gravou produção audiovisual voltada ao forró Foto: Reprodução/Instagram

Bruno Santos, filho mais velho da cantora, se descobriu como cantor ainda na adolescência. Ele chegou a participar de diferentes produções da mãe e até gravou DVD voltado ao gênero forró. Neste ano, o rapaz mirou os vocais no mundo do trap.

"É o que ele gosta de cantar. A gente só tem que apoiar. Canta muito. Se eu chegar a 1% do que ele canta estou feita", declarou Walkyria Santos.

A forrozeira diz que tenta acompanhar o gênero musical do filho, mas que prefere o forró romântico. "Quando fala em forró ele fica louco. Ele só quer saber de trap. Conheço o trap, mas não consigo acompanhar. Tenho que treinar muito", comentou Walkyria Santos.

Gravação de DVD

Atualmente, a vocalista trabalha a divulgação de um álbum promocional — intitulado por "Flashback da Única". No repertório, ela canta hits do Roupa Nova, Wando, entre outros nomes.

Por conta do sucesso do álbum, a cantora grava um DVD do repertório, nesta segunda-feira (16). "Esse trabalho ficou tão incrível, que vamos fazer um DVD sem público, mas com os meus dançarinos que arrasam".