Mari Fernandez manda caminhão distribuir brinquedos em Alto Santo (CE); assista

A população de Alto Santo — cidade do interior do Ceará — foi surpreendida com uma grande ação em prol do Dia das Crianças. A cantora Mari Fernandez decidiu agraciar os fãs da cidade natal com a distribuição de brinquedos e uma série de atividades alusivas à data, na tarde de quarta-feira (11).

"Fiquei muito feliz com a festa das crianças. Fico feliz em poder proporcionar isso a algumas famílias. Já estive do outro lado também, de ser a criança que ia para essas festas para ganhar brinquedos. Fiquei feliz. Foi um pequeno gesto", disse Mari Fernandez em entrevista à coluna.

Assista:

Um grande número de pais levaram crianças para o evento realizado no entorno do Estádio Municipal Arena Coliseu.

Veja também

Um grupo de palhaços animou o público presente. Foi montando ainda uma cama elástica e mesa com pinturas de rosto.

Sempre que consegue arrumar folga na agenda pesada de shows, Mari Fernandez viaja para Alto Santo. Ela mantém amigos e familiares na região.