Cearense Matheus Fernandes tem uma das músicas mais tocadas em shows no 1º semestre de 2023

Para celebrar o dia Internacional da Música, comemorado em 1º de outubro, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou uma lista das músicas mais executadas do primeiro semestre de 2023 em shows no Brasil. Do Ceará, o cantor Matheus Fernandes aparece com o hit "Baby Me Atende" na terceira posição.

Outro destaque é a liderança do ranking, que ficou com “Eva”, de Marcos Ficarelli, Giancarlo Bigazzi (Cartavetrata) e Umberto Tozzi (Umto). A música é uma versão de uma canção italiana e já foi gravada por diferentes intérpretes como Ivete Sangalo, Durval Lelys, Luiz Caldas, Solange Almeida, Saulo Fernandes e outros.

Conheça a história de 'Baby Me Atende':

Outros nomes do forró aparecem no ranking no Ecad, os cantores Nattan e Wesley Safadão. Ambos regravaram sucessos que, inicialmente, foram lançados por outros nomes da música.

Veja também

O ranking do segmento de shows contou com as músicas mais tocadas no Brasil nos 31 mil shows e eventos licenciados no primeiro semestre de 2023. Fazem parte da lista os eventos em que os organizadores e promotores entraram em contato com a instituição para realizar o cadastro e efetuar o pagamento dos direitos autorais, o que é imprescindível para que os compositores e demais artistas recebem seus rendimentos.

Veja ranking:

1. Eva - Giancarlo Bigazzi (Cartavetrata) / Umberto Tozzi (Umto) / Marcos Ficarelli



2. Zona de perigo - Adriel Max / Yves / Pierrot Junior / Lukinhas / Fellla Fellings / Rafa Chagas



3. Baby me atende - Igor Costa / Junior Angelim / Matheus Fernandes / Rodrigo Reys



4. Tem cabaré essa noite - Flavinho do Kadet / Geoffrey R Rojas / Yonathan Then / D Lesly D Lora



5. Não quero dinheiro - Tim Maia



6. País tropical - Jorge Ben Jor



7. Tu tava na revoada - Mc Taliban / Mc Danny



8. Cheia de manias - Luiz Carlos



9. Ameaça - Guilherme Ferraz / Ray Antônio / Diego Ferrari / Leo Sagga / Paulo Pires / Everton Matos



10. Baianidade nagô - Evandro Rodrigues