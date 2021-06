Conheça a história de 'Baby Me Atende', letra que levou Matheus Fernandes ao topo dos apps

O cantor Matheus Fernandes atingiu os primeiros lugares dos aplicativos Deezer e Spotify com a música "Baby Me Atende" em 2021. No 25º episódio do podcast É Hit, o cearense revelou com bom humor que "enrolou" Dilsinho por alguns dias ao dizer que a música estava pronta para gravação.

"O Dilsinho ficava mandando mensagens: 'cara manda a música. Falta quatro dias para o DVD'. Sendo que eu não tinha menor ideia do que iriamos cantar", lembrou rindo Matheus Fernandes.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

Powered by RedCircle

02mi30 - Matheus Fernandes diz que "enrolou" Dilsinho

04min20 - Abertura para o mercado nacional

06min40 - Alívio financeiro na pandemia

07min20 - O retorno financeiro



"Baby Me Atende" nasceu da união de Matheus Fernandes, Rodrigo Reys e Igor Costa. A letra romântica, com estrofes iniciais quase faladas, já alcançou mais de 100 milhões de visualizações do YouTube. A composição faz parte do mais DVD do cearense, "Matheus Fernandes na Praia"

Serviço

Podcast É Hit

Onde ouvir: Spotify, Deezer, iTunes no site da Verdinha

Jornalista: João Lima Neto

Contato: joao.lima@svm.com.br