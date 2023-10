Taty Girl reúne 25 mil pessoas no 'Baú' e lança versão de 'Nothing's Gonna Change My Love for You'

A cantora Taty Girl fez uma grande festa em Fortaleza (CE), na noite de sábado (14), em mais uma edição do projeto "Baú". A forrozeira levou 25 mil pessoas ao Marina Park. A programação da festa contou com participação das bandas Calcinha Preta, Desejo de Menina, Raphael Alencar e Walkyria Santos.

Um dos momentos mais aplaudidos do evento foi na entrada da anfitriã da festa. Acompanhada de orquestra do Instituto de Música Jacques Klein, a forrozeira lançou a canção "Tive Sorte Sim" — versão do hit internacional "Nothing's Gonna Change My Love for You".

Veja trecho de nova música:

A versão original da música é uma canção escrita por Michael Masser e Gerry Goffin, e lançada originalmente por George Benson, para o seu álbum 20/20 de 1985. A canção se tornou popular em 1987, quando o cantor havaiano Glenn Medeiros a regravou e lançou-a como single de seu álbum homônimo

No Brasil, a canção ficou conhecida por uma versão feita pelo trio SNZ. A canção foi intitulada de "Nada Vai Tirar Você de Mim". A canção foi lançada em 2001, tendo como participação especial o cantor teen estadunidense Richard Lugo.

Evento conta com edições em diferentes regiões do país

Além da festa em Fortaleza, o projeto "Baú" já passou por outras regiões do país. Na semana passada, Taty Giri realizou edição da festa na capital paulista.

O show também já aconteceu em São Luís (MA), Paranaíba (PI), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Maceió (AL).

Em novembro, outras duas edições estão marcadas: no dia 1º, no Vale do Jaguaribe (CE), e em Recife (PE), no dia 18.