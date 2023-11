MC Daniel ganha 200 mil seguidores um dia após confirmar namoro com Yasmin Brunet

Cerca de 24 horas após assumir o namoro com a atriz e modelo Yasmin Brunet, o funkeiro MC Daniel pode comemorar ser assunto em evidência na web e ter conquistado, nesse tempo, 200 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

"Rei da mídia", brincou o cantor, por meio de uma publicação nos stories da rede social, na madrugada desta sexta-feira (3). "Mais 200 mil seguidores. A família só cresce. Amo vocês", escreveu ele, em recado aos fãs e curiosos. Em seguida, compartilhou uma imagem e os dizeres: “1 milhão em quantas horas nessa?”, especulando que, se continuar a ganhar seguidores, logo chegará a esta marca.

Foto: Reprodução/Instagram

Na onda de celebrações, o funkeiro também enfatizou o fato de já estar a um ano e quatro meses fazendo sucesso, “estourado”, como denominou, “enquanto teve gente que dizia que eu ia durar só dois meses”, relatou.

Namoro confirmado

Após semanas de rumores, Daniel postou uma foto com Yasmin Brunet ao lado da família na noite da quinta-feira (2). A modelo fez questão de reforçar que a dupla é, sim, um casal, ao comentar “Meu” e um emoji de coração na postagem do cantor.

Veja também

O “Falcão do Funk” e a loira se conheceram supostamente na festa de Virgínia Fonseca em setembro deste ano e logo teriam engatado um romance, apesar de terem demorado a confirmar a relação.

Antes de Brunet, o funkeiro namorou com a atriz global Mel Maia, com quem terminou em 29 de agosto. Mesmo após o fim do relacionamento, lançou o clipe de “Grana, Dinheiro e Fama”, estrelado pela ex.