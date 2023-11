Luísa Sonza diz que ainda sente ciúmes de Whindersson Nunes: 'foi o grande amor da minha vida'

A cantora Luísa Sonza revelou que ainda é "apaixonadinha" pelo ex-marido, o humorista Whindersson Nunes. Em entrevista à youtuber Bianca DellaFancy, a artista confessou que ele foi o "grande amor" da vida, com quem mantém uma boa relação até hoje.

"Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe: ele foi o grande amor da minha vida. A gente super se dá bem", disse ela, enquanto era maquiada pela anfitriã Bianca.

Segundo Sonza, eles se falam com frequência pelo celular e até trocam conselhos amorosos. "Anteontem eu liguei para ele e ele não me atendeu, mandei áudio brincando que ele estava me ignorando e ele falou que 'não'. Então, ele me ligou e explicou que não tinha me atendido porque estava com uma menina", relatou Luísa

Questionada pela apresentadora se ainda sente ciúmes do ex-marido, Luísa responde sem titubear, aos risos: "Muito! Eu fico de olho", disse.

Luísa também relembrou o início da relação com Whindersson, quando ela tinha 17 anos e havia começado a cursar a faculdade de Direito, mas desistiu duas semanas depois do início das aulas.

"A gente casou, ficamos juntos por cinco anos. Foi meu relacionamento mais longo", recordou Luísa, reiterando o carinho que ainda sente pelo comediante.

Luísa e Whindersson começaram a namorar em 2016 e se casaram dois anos depois em uma cerimônia luxuosa em São Miguel dos Milagres (AL). Em 2020, o casal anunciou o fim da união, em meio a boatos de traição da cantora, o que foi desmentido pelos dois.