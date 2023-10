Luísa Sonza e bailarina protagonizam beijo durante show; veja vídeo

Livre e solta, Luísa Sonza está curtindo a vida e continua sendo assunto desde que anunciou a traição do ex-namorado, Chico Veiga, durante o programa "Mais Você". Na noite do último sábado (21), ela foi vista novamente em momento de intimidade com a bailarina Mariana Maciel.

Na primeira vez, dia 15 de outubro, as duas trocaram carícias em uma balada na noite paulistana. Agora, protagonizaram uma cena de beijo em pleno palco, com direito a "mão boba", durante show da cantora em Lavras (MG).

O vídeo tem repercutido nas redes sociais, com os fãs, porém, explicando que o beijo, na verdade, faz parte da coreografia da música. "O que???? Elas tão juntas? Shippo demaiiiiiiiss caralhoo", perguntou uma fã na rede social X (antigo Twitter). "N amg, é só a coreo da música mesmo", escreveu o perfil que publicou o vídeo, de um fã-clube da artista.

Mariana integra a equipe de dançarinos de Luísa há cerca de um ano e também trabalha como professora em estúdios de dança. No Instagram, ela acumula mais de 50 mil seguidores e milhares de visualizações em vídeos de coreografias e de apresentações com a cantora.