Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, tem festa de aniversário luxuosa com bolo de R$ 58 mil

A pequena Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, ganhou uma festa de 1 ano grandiosa na noite do último domingo (23). Com look combinando, o casal surgiu ao lado da caçula e de Maria Alice, de 2 anos. A festa aconteceu em Goiânia, onde vive a família, e várias celebridades compareceram ao local.

O tema escolhido para a celebração foi "Disney", baseado no famoso estúdio norte-americano. Além do espaço luxuoso, cheio de detalhes, o casal montou um palco digno de show para receber as atrações da festa.

DJ John, Galinha Pintadinha, Edson & Hudson, Guilherme & Benuto e Barões da Pisadinha estiveram entre os artistas convidados para animar os convidados da festa.

"Há exatamente 1 ano, nasceu a Flor mais linda do nosso jardim! Nossa pequena Florzinha, tão linda, meiga, dengosa, bravinha (risus), luz! Minha princesinha, peço a Deus todos os dias pela sua vida, que Ele lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso, enfim, peço as melhores coisas e chuva de bençãos!", escreveu Virginia em homenagem à filha nas redes sociais.

O palco, inclusive, não foi a única coisa que chamou atenção no evento. Brinquedos gigantes foram posicionados na entrada da festa, que foram utilizados pelas crianças, e uma grande queima de fogos também foi realizada durante a festa.

Bolo gigante

Se a estrutura deixou todos embasbacados, o bolo dedicado à criança também impressionou, não apenas pela beleza, mas também pelos valores.

O bolo teve mais 1,7m de altura, com flores de açúcar feitas à mão e uma escultura de Mickey com 60cm. Custando cerca de R$ 58 mil, ele precisou de uma equipe de sete pessoas e demorou 10 dias para ser feito. Se o preço do bolo foi alto, o do convite também completou: R$ 965 a unidade.