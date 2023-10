Ricardo Vianna, novo affair de Lexa, comenta denúncia de agressão contra a ex

Novo affair da cantora Lexa, o ator Ricardo Vianna está envolvido em polêmicas. Isso porque, após aparição de mãos dadas com a cantora em um show, na noite do último sábado (21), começaram a aparecer notícias de que o rapaz teria agredido fisicamente a ex-mulher, com quem ficou junto por três anos.

Posicionamento de Ricardo Vianna

Lexa, que se separou de MC Guimê há cerca de um mês, não comentou oficialmente a polêmica. O escritório de advocacia que representa o ator usou o Instagram dele para divulgar um posicionamento: "O artista foi absolvido, em 2021, de todas as acusações relacionadas a possíveis alegações de agressão à sua ex-companheira", citou o story.

Ainda na publicação, os advogados de Vianna pediram que a imprensa mostrasse a resolução da denúncia: "Acreditamos que é importante que o público esteja ciente da decisão do tribunal e das circunstâncias que levaram à absolvição de nosso cliente".

Legenda: Posicionamento da defesa foi compartilhado no Instagram do ator Foto: Reprodução

Logo depois, o ator gravou um vídeo curto nos stories complementando as falas dos advogados e disse que preza pela preservação da filha: "Eu nunca tinha comentado nada sobre esse assunto, principalmente por serem matérias inverídicas, tanto que lá em 2021 mesmo eu já fui inocentado de toda e qualquer acusação, e não iria ficar aqui falando sobre coisas que nem eram verdade... eu tenho que preservar minha filha. É ela quem importa. Eu só quero ser feliz, eu e todo mundo merecemos ser feliz", comentou.

Suposta denúncia de agressão

A confusão começou após notícias de que havia uma denúncia do Ministério Público contra Ricardo Vianna por um suposto caso de agressão e injúria contra a ex-namorada, Aline Kryktine, com quem ele tem uma filha de 8 anos.

Na época, depois de a história repercutir, Ricardo não se pronunciou publicamente e desativou a conta no Instagram. Aline também não se manifestou. O ator tem 31 anos e ganhou fama em 2016, após participar de “Malhação: Pro Dia Nascer Feliz”, extinta novela teen da TV Globo.