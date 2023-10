Rachel Sheherazade pede chance de voltar para 'A Fazenda' após expulsão

Em live no Instagram, na noite desse domingo (22), Rachel Sheherazade fez um apelo inusitado: pediu ao diretor do núcleo de reality shows da Record TV, Rodrigo Carelli, uma chance de voltar para "A Fazenda" após expulsão. “Aí, Carelli, uma ideia: que tal abrir para o público, para as pessoas em casa, uma enquete: Rachel Sheherazade deve voltar à 'Fazenda'? Sim ou não. Eu até podia ir com outra pessoa que foi eliminada. Que tal chamar a Cariúcha também, de novo, para o programa?”, sugeriu.

Animada com a ideia, a ex-integrante, de 50 anos, completou: “O que aconteceria se eu e a Cariúcha voltássemos à 'Fazenda 15'? Olha que ‘fogo no feno’, que coisa louca que seria? Vamos subir a hashtag: Volta com a Rachel, Carelli!”, pediu aos fãs.

O diretor responsável ainda não comentou o pedido. Já o perfil oficial de Cariúcha na rede X (antigo Twitter) se mostrou antenado com a sugestão da eliminada e respondeu: “Eu iria amar e iria fazer de tudo pra esse prêmio voltar pras mãos dela, rainha”.

Na mesma noite, Rachel esteve no programa "A Hora do Faro", em que respondeu a diversas perguntas feitas pelos participantes do reality. Questionada se inicialmente quis recusar o convite para participar da atração, respondeu: "É verdadeira a alegação de que neguei num primeiro momento. Mas por causa da minha imagem de jornalista", explicou. Ela ainda destacou que torceu por Rico Melquíades, Bárbara Borges e Jojo Toddynho nas edições de "A Fazenda" que assistiu. "Mesmo sem saber quem eram os vencedores, foram os meus prediletos".

Em outro momento, fez uma reflexão sobre sua participação: "Eu era uma outsider. Não conhecia ninguém no programa. Eram influencers, cantores, atores, com milhões de seguidores, famosos, da mídia. O que eu vou mostrar? Não sei fazer nada. Achava que eu ficava despercebida entre tantos talentos e artistas dentro de 'A Fazenda'. Quando saí e entrei no carro, o rádio estava ligado e falaram o meu nome, fiquei surpresa", concluiu Sheherazade.