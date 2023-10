Rachel Sheherazade fala sobre rumores de affair com André Gonçalves

Recém-expulsa da 15ª edição do reality "A Fazenda", Rachel Sheherazade vem respondendo às perguntas que surgiram sobre sua participação no programa. Um dos burburinhos mais em evidência tem sido sobre se rolou algo a mais entre ela e André Gonçalves. Isso porque os dois se aproximaram e chegaram a formar uma aliança.

Em entrevista concedida ao influenciador Lucas Maciel nesta sexta-feira (20), a jornalista destacou que a relação com o ator não passa de "uma amizade sincera". "Acho que o que floresceu foi mais importante e marcante, foi a amizade que surgiu", analisou.

Veja também

A ex-funcionária do SBT continuou: "Da minha parte, acho que dele também, surgiu uma amizade sincera, admiração mútua. Isso posso garantir que existiu e existe entre a gente. Tenho André como amigo, quero levar para a vida". Lembrando que a proximidade entre os dois rendeu a eles o apelido de "Radré" pelos internautas.

Já que o tema em voga era coração, Rachel declarou sua torcida pelo envolvimento amoroso entre Lucas Souza e Jaquelline Grohalski, seus aliados na atração. "Gostava de ver o Lucas cuidando da Jaque, a Jaque toda apaixonadinha, com aquele sorrisinho na cara. Era muito bonitinho de ver. Muito lindo. Namoro adolescente", completou. A participante de 50 anos se descreveu como a mãe dos participantes. Com sua ausência, ela espera que Gonçalves possa ajudá-los com conselhos e direcionamentos.

Vale recordar que a jornalista foi expulsa após uma discussão com Jenny Miranda por conta da divisão de tarefas da casa, na última quinta-feira (19) e ressaltou como tem se sentido sobre sua saída. "Ainda digerindo tudo o que aconteceu", disse Rachel em um vídeo publicado nas redes sociais.