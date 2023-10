Rachel Sheherazade explica briga com Jenny: ‘não me submeto a nenhum tipo de tirania’

Neste domingo (22), foi ao ar no programa "Hora do Faro", da TV Record, a entrevista com Rachel Sheherazade, expulsa de "A Fazenda 15" no dia 19. Ela fez parte do quadro "Última Chance", que recebe os eliminados do reality show para participarem de uma série de dinâmicas sobre o programa.

Um dos assuntos mais comentados no quadro foi o conflito da jornalista com a participante Jenny Miranda, que resultou em sua expulsão. Rachel acredita que se um dos lados tivesse cedido, sua expulsão teria sido evitada. “Poderia ter sido evitado, mas a gente não tem a dimensão do que pode acontecer. Foi tudo muito rápido, numa crescente”, comentou.

Rachel Sheherazade Jornalista Não era uma questão de humildade. Era questão de me submeter a uma tirania ou não me submeter. E eu não me submeto a nenhum tipo de tirania.

