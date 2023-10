Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciam sexo do bebê em chá revelação

O ator Arthur Aguiar e sua ex-namorada, Jheny Santucci, usaram as redes sociais, nesse domingo (22), para compartilhar momentos do chá revelação do bebê que esperam. A criança é um menino que se chamará Gabriel. O evento ocorreu no interior de São Paulo, e reuniu amigos e familiares do ex-casal.

Arthur e Jheny divulgaram a gravidez no dia 15 de setembro, no entanto, três dias após o anúncio, o casal revelou que não estava mais junto. Sem muitas declarações, o ator apenas afirmou que ele e Jheny cuidariam do bebê em parceria, independentemente da relação entre os dois.

Pai e filha

Arthur Aguiar já é pai de Sophia, fruto do relacionamento com a influenciadora Maíra Cardi. No último sábado (21), o ator esteve presente no aniversário de cinco anos da filha, inspirada em contos de fada.

O evento 'o Reino da Princesa Sophia' foi realizado em uma chácara em Campinas e contou com estátuas de princesas, casas de contos de fada e dança com a personagem Vandinha para as convidadas.

O cardápio foi repleto de guloseimas sem açúcar, glúten e zero fritura. Essa é uma marca das festas de Maíra, especialista em emagrecimento.

Todos os detalhes da festa foram postados no perfil de Sophia no Instagram. A conta é gerenciada pelos pais.

Na última publicação, a primeira foto mostra que o novo marido de Maíra, Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, também prestigiou a festa.