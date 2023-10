Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja como foram as provas do sábado (21)

O 11º episódio de 'Bake off Brasil - Mão na Massa', do SBT, foi exibido no último sábado (22), com provas de criatividade e mais uma eliminação. Luan Gomes deixou o programa após decisão dos jurados.

Os participantes tiveram que enfrentar na prova do Bolo Pixel trazido pela chef confeiteira e jurada Beca Milano. "Pixel é a menor unidade que consegue conter uma informação de cor. E, juntos, eles formam uma imagem digital", explicou Beca.

O desafio da primeira prova também exigiu o uso de frutas exóticas nos recheios: o jamelão, o cupuaçu, a graviola, o melão andino, o kino, o abiu e o rambutão.

O chef e jurado Giuseppe Gerundino acrescentou o critério do efeito de sombra e luzes. O bolo deveria ser quadrado, redondo ou retangular, com proporções de 25cm. "A gente vai exigir também que tenha um tipo de recheio e, na parte interna, vocês vão criar um quadriculado, um efeito xadrez com, no mínimo, duas cores", completou.

Para isso, os participantes poderiam escolher a técnica. "Podendo ser pasta americana, pastilhagem, através de pintura. Nesta reprodução a gente quer ver um lugar especial para vocês, algum momento que vocês queiram visitar. Na parte interna também queremos esse efeito quadriculado", destacou Beca.

Já na prova técnica, os confeiteiros tiveram de replicar Cúpula de Chocolate, feita de chocolate branco no formato de moedinhas, dando efeito vazado com finalização em dourado. Dentro, uma torta recheada com creme de tomilho, geleia de jabuticaba e massa sablée com decoração estampada e colorida em roxo.