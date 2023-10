Suzana Alves diz que se arrepende de personagem Tiazinha

A atriz Suzana Alves, de 45 anos, conhecida por ter interpretado a Tiazinha nos anos 1990, disse que se arrepende da personagem. Ela fez a declaração nessa quinta-feira (19) em uma postagem no Instagram.

“[…] Já que Eva decidiu desobedecer a Deus, desde então precisamos cobrir o nosso corpo e uma das coisas que me arrependo foi ter feito uma personagem que expôs o nu, isso sim eu me arrependo, porque hoje eu entendo que o corpo é o templo do Espírito Santo”, diz a publicação.

Em defesa de Brum

A atriz escreveu o desabafo em um post onde sai em defesa da cantora gospel Fernanda Brum, que disse, no “Tá Benito Podcast”, que seu corpo é apenas do marido.

“O meu corpo é do meu marido. Não tem decote, não tem quadril externo”, contou a cantora.

“Amei as palavras da Fernanda, porque desde que entendi que autoestima não tem a ver com mostrar o corpo, me tornei mais forte emocionalmente e uma mulher muito mais segura e confiante”, complementou Suzana.

Tiazinha foi um símbolo sexual no fim da década de 90. A personagem da TV era inspirada na Mulher-gato e utilizava uma cinta-liga, lingerie preta, máscara e chicote sadomasoquista.

No auge da carreira ela protagonizou músicas, videoclipes e ensaios nus em revistas masculinas.

Após deixar de interpretar a personagem, ainda no ano 2000, Suzana Alves se converteu à religião evangélica. Hoje, ela faz publicações religiosas frequentes em suas redes sociais.