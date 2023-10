Mel Maia desmente affair com cantor Dege após foto na cama: 'não deem palco'

A atriz Mel Maia falou nas suas redes sociais sobre os boatos acerca de um suposto 'novo affair' que ela estaria vivendo. A global desmentiu que está atualmente com o cantor Dege.

Os rumores surgiram depois que Dege publicou uma foto dos dois juntos em uma cama. A atriz disse aos fãs que esta foto foi tirada há cerca de dois anos.

Legenda: A atriz disse aos fãs que esta foto foi tirada há cerca de dois anos. Foto: Reprodução/Redes Sociais

“Essa foto que está rolando é antiga. Eu e ele já tivemos um caso, sim, mas tem muito tempo. Foi antes do namoro dele com a Nicole [Reis, ex-namorada do cantor], não temos nada contra a outra e já nos conhecemos pessoalmente”, conforme a atriz.

"Me usou, usou uma foto íntima nossa para se promover. Não deem palco"

Mel acredita ainda que Dege publicou a foto para os Melhores Amigos do Instagram com intenção de ter engajamento e lançar uma nova música.

“A Nicole estava me contando que ela foi traída diversas vezes por ele e que ele queria lançar música, um engajamento aí a qualquer custo pra conseguir lançar a música dele. Ele postou isso pra ter um hype, todo mundo quer tirar um pouquinho do meu hype”, disse Mel Maia.