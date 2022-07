Mel Maia rebate críticas após revelar 'ficada' com ex-BBB 21 Arthur Picoli

A atriz Mel Maia se revoltou com a repercussão do vídeo em que contou aos seguidores já ter se envolvido com o ex-BBB Arthur Picoli, definindo-o como o "mais gostoso" entre seus interesses amorosos. Ainda na segunda-feira (4), ela rebateu os comentários no Instagram.

"Eu entro numa trend que está todo mundo fazendo no TikTok e acontece isso. Mas para o meu conteúdo do dia a dia vocês cag*m, né? Hipócritas", escreveu em um Stories na rede social.

No vídeo, Mel Maia não chegou a citar o nome de Arth ur, mas logo depois a informação foi confirmada por ele. A atriz chegou aos 18 anos em maio deste ano, enquanto Picoli é dez anos mais velho que ela.

Legenda: Mel Maia rebateu críticas por meio do Instagram Foto: reprodução/Instagram

Em algumas críticas, internautas chegaram a dizer que a artista só tem aparecido na mídia recentemente por conta dos relacionamentos amorosos que mantém. Segundo ela, a maioria das pessoas não está atenta ao trabalho realizado por ela em diversas produções cinematográficas.

Diferença de idade

Também no fim da segunda-feira (4), Arthur concedeu entrevista ao Gshow sobre o assunto e citou as críticas que recebeu por ser 10 anos mais velho que Mel.

"A Mel hoje é uma mulher, tem 18 anos, eu um homem, de 28, normal. Uma coisa que aprendi nesses dois anos de fama é não bater de frente. A gente ficou. É verdade. Quando eu tinha 18, já fiquei com mulheres de 28. Assim como quando eu tinha 20, fiquei com de 30. A galera fica querendo colocar na balança que 10 anos de diferença não pode? Pera!", argumentou.

Sobre a exposição que a fama trouxe após a participação no BBB 21, Arthur disse encarar as 'fofocas' de forma mais tranquila hoje. "Não era segredo, só não tinha porque eu falar para alguém, entende? Não ligo dela ter falado. Não tinha nada a esconder. Somos solteiros e maiores de idade."

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn