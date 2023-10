Luísa Sonza é flagrada beijando dançarina em balada de São Paulo

A cantora Luísa Sonza foi flagrada, na noite do último domingo (15), aproveitando a vida de solteira e beijando uma mulher. O vídeo do momento veio a público por meio do colunista Léo Dias, que revelou também a identidade da moça: Mariana Maciel, uma das bailarinas da artista.

Nas imagens, Luísa surge dançando em uma balada ao lado da moça, para quem fala algo no ouvido. As duas riram após o momento e logo começaram a se beijar, abraçadas. Além das duas, outros amigos de Luísa estavam presentes no local.

Veja as imagens divulgadas pelo jornalista:

Ainda segundo o colunista Léo Dias, a mulher vista com Luísa integra a equipe de dançarinas dela e já trabalhou ao lado da cantora Ludmilla.

Os amigos presentes teriam tentando formar uma barreira para que a intimidade das duas não fosse mostrada, mas o vídeo acabou repercutindo nas redes sociais.

Rompimento

A vida amorosa da cantora gaúcha continua sendo assunto desde o término entre ela e Chico Moedas, com quem manteve breve relacionamento e resultou até na divulgação da música 'Chico'. A canção está no álbum mais recente da artista, o 'Escândalo Íntimo'.

Veja também

O término não foi nada positivo. Luísa anunciou o rompimento com Chico no último dia 20 de setembro durante participação no programa 'Mais Você', na TV Globo, com Ana Maria Braga. Em um longo texto, declamado com olhos marejados, a artista expôs suposta traição por parte do amado, o que gerou verdadeiro furor nas redes sociais.

Chico e Luísa permaneceram juntos por cerca de quatro meses, e o namoro resultou em uma das canções mais aclamadas do novo trabalho da artista. "A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança no próximo. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. Toda sua entrega, todo seu zelo, cuidado e amor jogados fora", disse ela ao falar sobre o fim do namoro.