Luísa Sonza confirma término com Chico Veiga no 'Mais Você' e comenta episódio de traição

Luísa Sonza confirmou nesta quarta-feira (20), em entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, do 'Mais Você', na Globo, que não está mais namorando Chico Veiga. A cantora leu ao vivo uma carta sobre a separação e comentou sobre um episódio de traição em um bar.

"Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete", começou Luísa. "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam de erro pontual. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoas", continuou ela, que lançou "Chico" em seu mais recente álbum de estúdio, "Escândalo íntimo".

A artista continuou o desabafo afirmando que, em casos de traição, "nos colocam como louca, invalidando tudo o que a gente acredita, e mentem olhando no olho, como se a gente fosse uma ameba. Acreditam que somos burras, que nada é grave", ela disse. "Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. [...] Hoje eu me protejo e não te protejo. Porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. [...] Vou viver o amor, só não vai ser com você", concluiu. Assista:

Emocionada, Ana Maria Braga disse aos telespectadores que Luísa mostrou o texto a ela antes de o programa ir ao ar. "Ela escreveu um texto que está no celular dela. [...] Acho que é um recado para todas aquelas pessoas que já traíram alguém. E eu pedi que ela lesse esse texto aqui para mim. Ela 'desmanchou' com o Chico", disse a apresentadora.

Depois, no 'X' — rede social que substituiu o 'Twitter' —, Ana Maria reforçou o apoio à cantora. Só quem já passou por uma decepção sabe do que a Luísa Sonza está falando. Traição dói, mas não abaixamos mais as nossas cabeças, porque estamos aqui umas pelas outras. Obrigada pela sensibilidade e coragem, linda. Você é uma fortaleza", escreveu.

Assuntos relacionados

Namoro de Luísa e Chico

O agora ex-casal estava junto há apenas quatro meses. Contudo, a exposição do relacionamento provocou uma série de desgastes entre Luísa e Chico. Recentemente, em entrevista à revista Vogue, Luísa desabafou que, se tivesse pensado bem, não teria lançado "Chico", que figura entre as mais tocadas do Brasil no Spotify.

"'Chico' é algo extremamente íntimo. E, se eu parar para pensar, não faria, não teria coragem de me expor dessa maneira. Só me exponho porque não penso. Colocar no álbum uma música para um cara que acabei de conhecer… Racionalmente, não faria. Mas, só vou lá e faço. Depois, penso: 'Meu Deus… Essa música, antes de ser sobre qualquer outra pessoa, é sobre mim e meus sentimentos", revelou a cantora à revista.