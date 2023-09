Quem é Chico Moedas? Conheça influenciador que namora Luísa Sonza e ganhou música da cantora

O nome do influenciador Chico Veiga é um dos mais comentados na internet atualmente. Isso porque a sua namorada, a cantora Luísa Sonza, se inspirou nele para compor a música 'Chico', que atingiu o topo do Spotify Brasil.

Chico e Luísa assumiram o relacionamento em julho e têm derretido o coração dos fãs com as performances da música. O influenciador chegou até a subir no palco de um show para ouvir a artista cantar a declaração.

O influenciador de 28 anos ganhou grande popularidade ao participar de conteúdos do streamer Casimiro. Ele compôs o elenco da cobertura da Copa do Mundo 2022 e também participa de vídeos avaliando casas de famosos.

Veiga também teve destaque nas redes sociais ao participar de um podcast com a atriz Valentina Bandeira. Um trecho do programa que viralizou nas redes sociais chegou até Luísa.

"Quem é?", perguntou ela nos comentários de um trecho da entrevista publicado no TikTok, iniciando o contato com o atual namorado.

Chico Moedas

Também conhecido como Chicoin ou Chico Moedas, o influenciador também é conhecido por investir em criptomoedas. Natural de Niterói (RJ), já começou cursos de Administração e Cinema, mas não concluiu.

Filho de pai economista e mãe psicóloga, Chico revelou em entrevista ao podcast Poddelas que tinha dificuldades com a rotina de faculdade e emprego.

Após abandonar a segunda graduação, Chico investiu dinheiro acomulado pelo pai de uma herança: R$ 500 mil. Ele primeiramente investiu R$ 10 mil em bitcoins e, com o grande retorno, pôde investir toda a fortuna.

"Houve um trabalho de convencimento [para investir o dinheiro do meu pai]. Investi o dinheiro inteiro", contou.