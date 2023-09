Faustão apresenta melhora e deixa unidade semi-intensiva após transplante de coração

Faustão apresentou melhora na recuperação e deixou a unidade semi-intensiva para ser transferido a um apartamento, segundo atualização feita em boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira (8). O apresentador, que segue em reabilitação, passou por cirurgia de transplante de coração no dia 27 de agosto, logo após ocupar posição de prioridade na lista do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o hospital, ele "permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão". Agora, reforça a unidade de saúde, Faustão continuará o processo de reabilitação do procedimento.

Assuntos relacionados

Vídeo em hospital

A atualização mais recente feita em vídeo do apresentador mostrou um agradecimento à família do doador, que possibilitou o transplante de coração em caráter de urgência.

Além disso, Faustão ainda deu detalhes sobre como o corpo dele tem reagido desde o procedimento. "Agradecer as manifestações de milhões de pessoas. Rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim porque fui entubado, mas já está recuperando. Já estou andando. Terceiro dia depois que fui operado. Não sinto nada. Nenhuma dor. Estou completamente recuperado", pontuou.

Na época do vídeo, gravado no último dia 31 de agosto, o apresentador estava se mostrando "muito disposto", segundo atualização do próprio Hospital Israelita Albert Einstein.

"Não acreditava que isso fosse acontecer. Para mim, foi uma tremenda surpresa. Mas, especialmente, o recado de novo é para o senhor José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos. Teve morte natural", afirmou, agradecendo diretamente os familiares do doador do órgão.