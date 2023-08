Em vídeo, Faustão agradece a família de doador e carinho do público: 'completamente recuperado'

O apresentador Fausto Silva gravou um vídeo na tarde desta quinta-feira (31) para agradecer o carinho que tem recebido dos fãs após ser submetido a um transplante de coração, no último domingo (27). O conteúdo foi publicado no perfil "Faustão do meu coração", criado pela esposa do comunicador, Luciana Cardoso.

"Agradecer as manifestações de milhões de pessoas. Rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim porque fui entubado, mas já está recuperando. Já estou andando. Terceiro dia depois que fui operado. Não sinto nada. Nenhuma dor. Estou completamente recuperado", compartilhou Faustão.

O apresentador também desabafou sobre como se sentiu ao conseguir o transplante. "Para vocês terem ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Dei sorte, também, nessa fila", disse. Assista:

Além disso, Faustão aproveitou para agradecer à família do paciente que doou o órgão. "Não acreditava que isso fosse acontecer. Para mim, foi uma tremenda surpresa. Mas, especialmente, o recado de novo é para o senhor José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos. Teve morte natural", revelou o apresentador.

Recuperação

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Faustão tem uma boa recuperação após o transplante. Na noite desta quarta (30), em boletim médico, a unidade de saúde informou que a função cardíaca do apresentador está "normalizada e estável" e que ele tem se mostrado "muito disposto".

Além disso, a equipe informou que o paciente deu início a sessões de fisioterapia.