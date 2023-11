Cantor sertanejo morre após carro cair de ribanceira em Santa Catarina

O jovem cantor Denner Chiodi Baumann, de apenas 23 anos, morreu após sofrer um acidente de carro, na madrugada da última quarta-feira (1º), na Região Metropolitana de Florianópolis (SC).

Conforme os bombeiros, o cantor sertanejo dirigia um buggy, na BR-282, quando o carro saiu da pista e despencou. O corpo da vítima só pôde ser retirado do local 12 horas após o acidente, devido ao difícil acesso à área.

Ainda segundo o resgate, o carro caiu a uma distância de 50 metros da via que trafegava. O cantor foi encontrado a cinco metros do veículo.

Veja também

Denner Chiodi Baumann

Apesar de poucos seguidores nas redes sociais, Denner Chiodi Baumann compartilhava vídeos cantando, como também, divulgações dos seus lançamentos musicais. Em seu último post no Instagram, o cantor recebeu homenagens.

"Obrigado por tudo amigo foram grandes risadas com você ilumine nosso time aí de cima", disse um seguidor.

Há cinco anos, Denner chegou a se apresentar com dupla Fernando e Sorocaba em um show de Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Em 2022, o jovem artista fez o último lançamento: "Carregar Meu Coração".