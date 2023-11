Luísa Sonza revela para Diego Defante que 'parou de acreditar em Deus'

A cantora Luísa Sonza afirmou, em entrevista a Diogo Defante, que não acredita mais em Deus. A revelação ocorreu durante o quadro 'Rango Brabo', do podcast Pod Pah, apresentado pelo comediante, nessa terça-feira (31).

O tema surgiu em meio à preparação de um prato de Halloween, enquanto os dois comentavam sobre medo de espíritos. O quadro, que era temático, acabou levando ao questionamento se a artista possuía algum receio de espíritos, fantasmas e "coisas afins".

Veja a entrevista:

"Cara, eu tenho bastante, mas eu meio que agora parei de acreditar em Deus, aí deu uma passada no medo assim. Porque se você não acredita em Deus, então você não acredita em demônio também, entendeu? Aí meio que deu uma passada no medo", explicou ela a Defante.

Luísa não deu detalhes sobre o que a teria feito mudar as crenças ou religiosidade, mas isso não impediu que internautas se questionassem sobre o que teria ocorrido nos últimos tempos.

"Acho que ela deixou de acreditar pelo tanto que sofreu", afirmou uma seguidora nas redes sociais. "Lembrando que cada um decide o que deve crer ou não, isso se chama livre arbítrio", disse outro espectador do podcast. Entretanto, apareceu também quem discordasse da opinião da artista. "Oh Lulu, me ajuda a te ajudar", disse outra.