Tierry e Tays Reis encerram parceria musical e Biel atiça briga entre artistas; entenda polêmica

Os cantores Tierry e Tays Reis estão envolvidos em uma nova polêmica após o sertanejo cancelar uma parceria. Na noite de segunda-feira (30), Tays expôs que ele ficou incomodado depois dela conversar diretamente com o produtor dele, Cabrebra. Nesta terça-feira (31), Tierry se pronunciou sobre o caso, afirmando ter sido "traído" e explicando que a atitude o "atravessou", já que ela não o buscou primeiro.

"O motivo pelo qual não estamos mais na parceria hoje foi simplesmente porque o produtor dele me mandou um direct. Trocamos contato e chegamos a cogitar de marcar uma sessão, de gravar, produzir, inclusive, eu falei: 'Podemos aproveitar e colocar voz no projeto'. Na mesma hora, gente, no mesmo dia, o Tierry me mandou uma mensagem dizendo que eu estava atravessando ele indo falar com o produtor", explicou Tays.

Em resposta, Tierry disse que faltou lealdade depois dele convidar diversos colegas para participar. “Quando você tá com alguém em um projeto, precisa ter lealdade, continuidade, precisa honrar as coisas. É simples. Aí, as pessoas usam do amor de um monte de pessoas pra se vitimizar em stories, se fazer de coitado. De coitado não tem nada, gente, pelo amor de Deus”.

Tierry Cantor “Eu chamei ela pra participar do meu DVD, o que ele fazia sentido nenhum [sic], só pelo fato mesmo de ajudar. Eu gravei com a Tays no primeiro CD dela, desde lá atrás eu tento participar da carreira da Tays, de forma a ajudá-la. Infelizmente, eu vejo que a gratidão é uma coisa que não é inerente. Na verdade, o que existe é ingratidão”.

Para o sertanejo, a polêmica cresceu de modo desnecessário. "Pra mim, os acordos seriam todos resolvidos dentro de uma sala, cada um apertava a mão, ia pra um lado e tudo certo. Hoje eu vou me pronunciar porque, realmente, está existindo um injustiça [sic] muito grande. Eu fui um cara que só tentei ajudar a Tays desde o princípio”, afirmou.

Durante pronunciamento, ele ainda acrescentou que a mágoa foi porque Tays não manteve o foco no projeto. “Eu falei ‘poxa, da forma que tá, as pessoas querendo criar outras coisas enquanto eu estou trabalhando aqui e dando a minha vida, não quero’. Só falei isso e ponto final".

Envolvimento de Biel

O parceiro da cantora, Biel, entrou na confusão durante uma festa de Rodrigo Faro, em que eles estavam. Segundo Tierry, Biel partiu para cima dele e gritou com sua mãe. "Foi publicamente a ação do rapaz em querer vir pra cima. Até com a minha mãe, por ele não ter conseguido sucesso comigo. Eu tive equilíbrio emocional. Ele começou a gritar com a minha mãe, dizer que eu era otário, falando: ‘Ah, você não poderia ter feito isso'”, detalhou.

Porém, reforçou que não sua atitude foi tomada por se sentir traído. "Eu só fiz coisa boa, só quis somar na vida das pessoas e fui traído. Entendeu? Fui traído, pô. E aí eu tô errado de querer apenas seguir a minha vida?”, questionou.

Em relação ao Biel, Tierry também teceu críticas sobre o vexame da briga. "Eu fiquei morrendo de vergonha, inclusive. Se eu pudesse, cavava um buraco porque a forma com que ele veio falando, parecia que eu tinha feito alguma coisa pra Tays, que eu tinha dado em cima dela, sei lá foi. Foi extremamente desagradável. Então, assim, tô fora, véi”, disse.

Por fim, ainda explicou que Tays pode manter contato com o produtor dele, só que ele não deseja mais a parceria com a cantora.