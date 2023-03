Namoro de Gabi Martins pode ter acabado por causa de relógio de Tierry, diz colunista

O gamer Lincoln Lau anunciou o término do namoro com a cantora Gabi Martins em pronunciamento nas redes sociais, na noite de quarta-feira (15). Juntos há quase três meses, eles teriam se desentendido por causa de um relógio de Gabi, dado de presente pelo ex dela, o cantor Tierry.

"Fica postando coisa de ex tipo relógio, dizer o que, família?", escreveu ele no Twitter pouco antes do anúncio do término. Em seguida, revelou que teria sido bloqueado das redes sociais.

No entanto, a cantora tentou rebater os rumores sobre o relógio. "Gente, só para esclarecer, esse relógio não tem absolutamente NADA a ver com o passado, então por favor parem de inventar coisas absurdas", disse a artista.

Apesar disso, o término foi confirmado logo depois, em longo texto publicado por Lincoln Lau nas redes. Segundo ele, acontecimentos ao longo do namoro foram os responsáveis pelo fim.

"Informo que chegou ao fim o meu relacionamento com Gabi Martins. Vivemos momentos felizes e intensos juntos, porém, também tiveram momentos de infelicidade e tristeza, nos quais o amor foi substituído por coisas que não devem existir numa relação de amor e respeito. Me entreguei de corpo e alma e sempre me esforcei para estarmos juntos", iniciou.

Ainda segundo Lincoln, o relacionamento teria despertado uma série de sentimentos depressivos nele, trazendo o alerta de que ele está mal mentalmente no momento.

"Ocorreram várias coisas nesse período que ficamos juntos que em respeito a ela eu prefiro não comentar, embora a revolta que sinto seja um gatilho para que eu fale tudo. Tentarei, com muita serenidade, superar tudo", disse também desejando, depois, felicidades a Gabi Martins.