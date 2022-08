Gabi Martins revela que foi perseguida por fã e prestou queixa na delegacia por medo

A ex-BBB Gabi Martins contou, em entrevista ao podcast PodDelas, que precisou abrir um boletim de ocorrência em uma delegacia de Belo Horizonte, em Minas Gerais, após passar por diversas situações de perseguição por um fã.

Segundo a cantora sertaneja, um homem começou a enviá-la uma série de presentes, sempre acompanhados de recados suspeitos.

"Cheguei em casa e tinha um presente para mim. Uma mamadeira, um chocolate e uma joia acompanhados de um bilhete: ‘Neném, adoro você. Vamos marcar de nos encontrar’. Com uma sigla com as iniciais do nome dele", contou Gabi.

Surpresa com detalhes

A surpresa viria depois, quando ela mesma resolveu buscar detalhes sobre o tal homem. "Fui procurar na internet e tinham vários textos dele falando sobre mim. Ele escrevia igual a uma criança. 'Vou dar um tapinha nessa bundinha branca'", disse a artista.

O homem, então, teria levado a situação a um nível desconfortável quando passou a seguir Gabi em outros eventos. Em determinada ocasião, ele chegou a comparecer ao mesmo show em que a artista e a mãe dela estavam.

"Ele dizia que era apaixonado por mim e começou a aparecer em todos os lugares que eu estava. Estava num show com a minha mãe e ele apareceu por lá e ficava me encarando. Comecei a ficar com medo de andar na rua", complementou Gabi Martins na entrevista.

Até a esposa do rapaz teria se envolvido na situação. "Mulher dele me mandou uma foto com ele e dizendo que eu não ia destruir a família dela, como se eu tivesse tido alguma coisa com ele mesmo", contou Gabi sem, no entanto, deixar claro como a situação se encerrou.