Em podcast, Anitta lança perfume íntimo na pré-venda; veja valores

Anitta mostrou mais uma vez que, além de artista, é uma empreendedora de sucesso. A cantora lançou "Puzzy", um perfume íntimo, na noite desta segunda-feira (8), durante participação no podcast PodDelas, comandado por Tata Estanieck e Bruna Unzueta.

A deo colônia tem o valor de R$ 69 e possui 3 fragrâncias: marshmallow, morango e chocolate com baunilha. "Sinônimo de atitude, confiança e liberdade. Puzzy vai explorar todo o poder e as diversas versões que existem dentro de você", diz a propaganda do perfume no site oficial.

Segundo as instruções do produto, ele deve ser aplicado na região íntima externa ou na roupa.

Áudio de Lula

Ainda durante a participação da poderosa no podcast, Anitta recebeu um áudio do ex-presidente Lula. "Anitta, eu quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve me convidando para participar do Poddelas junto com você", começou.

"Estou totalmente à disposição, combine com elas que se elas quiserem marcar um dia, eu estarei aí como Lulinha paz e amor". "Anitta, se cuida porque tem gente muita maldosa nesse país", conclui o candidato à presidência da República.