Anitta lança colônia para ser usada nas regiões íntimas

A cantora Anitta acaba de lançar um colônia para ser usada nas regiões íntimas, intitulado de “Puzzy by Anitta”. A fragrância foi desenvolvida em parceria com uma farmacêutica, uma ampla atuação no segmento de cuidados ginecológico e sexual.

Desde que Anitta descobriu o bem-estar e eficácia da deo colônia para a área íntima fabricada por sua amiga e empreendedora Marcela Guimarães, o principal foco passou a ser viabilizar a produção de um novo produto em escala industrial ao lado dela.

Não demorou muito para que as duas se associassem a uma farmacêutica. “Meus fãs e quem me segue sabe que eu uso deo colônia para a região íntima há anos! Sempre tive vontade de empreender ao lado da Marcela e fazer isso chegar ao mundo! Amores, depois que você usa, não quer deixar de usar jamais!”, comentou Anitta.

A cantora e empresária participou de todo o processo de desenvolvimento da marca, desde nome, logo, identidade visual das embalagens, até a escolha das fragrâncias e comunicação.

A fórmula de “Puzzy by Anitta” foi desenvolvida pela Cimed, com aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de ter passado por testes ginecológicos e dermatológicos rigorosos.

Três fragrâncias disponíveis

“Puzzy by Anitta” é uma deo colônia em spray, com três fragrâncias diferentes - cada uma remetendo aos nomes de músicas da Anitta - Se Envolver, Agátta e Preparada.

O conceito de Puzzy é perfumar regiões íntimas e dessa forma proporcionar bem estar e qualidade de vida sexual, promovendo o empoderamento pessoal e elevando a auto estima de quem usa.

A fabricação do “Puzzy by Anitta” será realizada em uma fábrica de Pouso Alegre. Para o lançamento, serão produzidos um lote inicial de mais de um milhão de unidades. “Estamos muito confiantes com Puzzy, nossa expectativa de vendas para este ano é de 40 milhões de reais”, completa Adibe. Em breve o produto estará disponível para pré-venda exclusiva e, até o final do mês, estará disponível em mais de 60 mil farmácias de todo o país e, futuramente, deve ser exportado para os EUA e México.