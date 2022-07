Simaria faz reflexões nas redes sociais após pausa na carreira e desentendimento com Simone

A cantora Simaria usou as redes sociais para falar sobre paz, semanas após anunciar uma pausa na carreira e deixar de seguir a própria irmã, Simone, no Instagram.

"Paz não significa estar em um lugar onde não haja barulho, confusão ou trabalho duro. Significa estar no meio dessas coisas e, ainda assim, ter calma no coração", escreveu a artista.

Além disso, ela chegou até mesmo a refletir sobre a calma. "O foco é praticar a calma. Porque é dela que nasce toda a criatividade, amor, luz e toda a paz. Nunca conte com a decepção, porque ela nunca te decepcionará", disse.

Até o momento, no entanto, ela não deu detalhes sobre como está a relação com a irmã. Em junho, em entrevista ao colunista Leo Dias, ela revelou que as duas têm frequentes desentendimentos.

Shows sozinha

Enquanto isso, Simone está cumprindo a agenda da dupla sozinha em shows pelo país. Após o anúncio da pausa, Simaria ainda deixou de seguir perfis em seu Instagram e ambas retiraram as iniciais da dupla das redes sociais.

Apesar dessa situação, as contas profissionais das duas ainda seguem ativas e foi recentemente lançada uma parceria delas com a cantora cearense Mari Fernandez.

